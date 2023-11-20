Yurtta cinsel istismar rezaleti. Bakanlık harekete geçti

Antalya'daki bir özel yurtta beş erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti, avukatların suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yurtta cinsel istismar rezaleti. Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Alanya ilçesinde, özel yurtta 5 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Cinsel istismar skandalının adresi Antalya... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda eğitmenin 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle

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