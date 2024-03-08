Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Jurgen Kloop'un yeni mesleği belli oldu

Başarılı kariyerine rağmen Liverpool'daki teknik direktörlük görevinden sezon sonunda ayrılacağını duyuran Jurgen Kloop'un yeni mesleği belli oldu.

Premier Lig'de takımı lider olmasına rağmen bu kararı alan Kloop'un yorumculuk yapacağı ileri sürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesi İngiltere'nin BBC ve ITV kanalları'nın Alman teknik direktöre EURO 2024'te yorumcu olması için teklifte bulunduğunu yazdı.

Kanallar arasındaki yarışa Almanlar'ın da katılacağı belirtilirken, Kloop'un Avrupa Futbol Şampiyonası'yla birlikte yeni görevine başlayacağı ileri sürüldü.

