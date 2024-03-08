Vakıfbank'ın yıldızı Gabi yoga yaparken görüntülerini paylaştı. Görenlerin dili tutuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Vakıfbank'ın yıldızı Gabi yoga yaparken görüntülerini paylaştı. Görenlerin dili tutuldu
Uzun yıllardır Vakıfbank forması giyen Gabi Guimaraes sosyal medya hesabından evde yoga yaparken görüntülerini yayınladı.

Vakıfbank ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarından Gabi Guimaraes saha içindeki başarılı performansı kadar zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı özel görüntülerle de dikkatleri üzerin topluyor.

Yoga yapmayı çok seven, fit vücudunu buna borçlu olan Brezilyalı voleybolcunun son paylaştığı video görenleri hayrete düşürdü.

Çünkü Gabi; evde yoga yaparken görüntülerini hızlandırılmış bir şekilde yayınladı.

Videoyu izleyenler müziğin ritmine ayak uyduran Gabi'yi takip etmekte zorlanırken, "Bu ne hız Gabi" diye yorum yaptılar.

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