Vakıfbank'ın yıldızı Gabi yoga yaparken görüntülerini paylaştı. Görenlerin dili tutuldu

Vakıfbank ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarından Gabi Guimaraes saha içindeki başarılı performansı kadar zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı özel görüntülerle de dikkatleri üzerin topluyor.

Yoga yapmayı çok seven, fit vücudunu buna borçlu olan Brezilyalı voleybolcunun son paylaştığı video görenleri hayrete düşürdü.

Çünkü Gabi; evde yoga yaparken görüntülerini hızlandırılmış bir şekilde yayınladı.

Videoyu izleyenler müziğin ritmine ayak uyduran Gabi'yi takip etmekte zorlanırken, "Bu ne hız Gabi" diye yorum yaptılar.