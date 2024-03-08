Beşiktaş'ın Ghezzal planı deşifre oldu. Fernando Santos'tan istenen skandal talebi Kartal Yiğit açıkladı

Spor gazetecileri Hasan Can Aksu, Harun Muslu ve Kartal Yiğit; Yeni Açık YouTube kanalında yayınlanan Mixed Zone programında son günlerde yaşananları masaya yatırdı.

TFF'de yaşanan hakem soruşturması skandalı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı, Galatasaray ve Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Beşiktaş'ın Ghezzal planı deşifre olurken, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için talep ettiği bonservis de açıklandı.

İlk olarak Şansal Büyüka'nın dile getirdiği; saha içindeki bir karardan sonra TFF'de disiplin soruşturması açılması konusundaki iddiaların doğru olduğunu söyleyen Harun Muslu, "Soruşturmayı isteyen kişinin yönetim kurulu üyesi Yusuf Günay olduğu konusunda herkes hemfikir. İstediğiniz kadar yalanlayın. Herkes bu konuda hemfikir" yorumunu yaptı.

Kartal Yiğit de "Mehmet Büyükekşi'nin de her şeyden haberi var. Bazı şeylerin artık başkan nezdinde oluştuğunu düşünmeme neden oluyor. Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Harun Muslu; Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Fransa ve Bundesliga'dan iki teklif olduğunu da açıklarken, "Fransa’daki kulüp çok ciddi. Bir yetkiliyle görüşme için randevu istediler. Çok ciddi bir rakam hazırlıyorlar Barış Alper için. Sacha Boey'in gittiği rakama yakın. Bana göre yönetim EURO 2024 sonrasını bekleyecektir" dedi.

Kartal Yiğit; Beşiktaş'tın Ghezzal planını da deşifre etti. Cezayirli yıldızın sözleşmesinde opsiyon bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ghezzal ameliyat olduktan sonra bir türlü toparlayamadı. Yeni sezonda Beşiktaş yönetimi yolları ayırma kararı aldı. Sezon sonunda Ghezzal, Beşiktaş'ta olmayacak. Ghezzal'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Şu kadar maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik uzuyor. Beşiktaş yönetimi de bunu kullanmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Futbol şubesi, teknik direktör Fernando Santos ile bir görüşme yaptı. Santos'a, 'Biz kendisiyle devam etmek istemiyoruz. Siz de bunu bilip öyle karar verin' dedi. Bundan sonra Ghezzal'ın, Beşiktaş'ta uzun sürele oynamasını beklemiyorum."