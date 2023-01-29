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Galatasaray'a Liverpool'dan stoper: İngilizler yazdı

Galatasaray için flaş bir iddia bu kez İngiliz basınından geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündemde Liverpool'dan Nat Phillips var

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 16:40
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Liverpoollu Nat Phillips, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'a Liverpool'dan stoper: İngilizler yazdı
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The Athletic'in haberine göre; Galatasaray, Liverpool'un stoperi Nat Phillips'i kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray bu transfer için tüm formülleri devreye sokacak. Oyuncuyu ilk önce bonservisiyle almanın hesabını yapan sarı kırmızılılar, fiyata anlaşamazsa bu kez kiralık teklifi yapacak.

Başarılı oyuncu ile geçen yaz Benfica, Bournemouth ve Burnley de ilgileniyordu. Habere göre, İngiliz oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istemesi sarı kırmızılıların elini güçlendiriyor.
Liverpool'un 25 yaşındaki stoper için 10 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın bu rakamı çok bulduğu ifade edildi.
Nat Phillips, Liverpool ile 29 maça çıktı. 1 gol ve 1 asist yaptı.

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