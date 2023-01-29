Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk ve transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Buruk, şöyle konuştu:

"Uzun zaman önce meşalenin kıvılcımlarını oluşturduk. Ateşini yükseltmeye çalışıyoruz bir yandan. Şampiyonluğa olan inancımız sezon başından beri vardı. İlk imza attığımda, ortada kadro yokken de hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Galatasaray takımının her zaman hedefi şampiyonluk oluyor. Ben de oyuncularımla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyorum. Rekor kırmak güzel. Ama en önemlisi şampiyon olmak. İlk hedefimiz şampiyonluk."

Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızı her türlü olumsuzluğa, şanssızlığa karşı güçlendirmek istiyoruz. Bazı mevkilerde destek olacak oyuncuları içeri katmak istiyoruz. İnşallah transfer dönemini iyi bir şekilde geçiririz. İçeriye 2-3 oyuncu katabilirsek, bizi geliştirecek. Elimizde de bizden ayrılacak oyuncular var. Bu şekilde yol alabilirsek oradaki değişimleri de doğru bir şekilde yapmak istiyoruz."