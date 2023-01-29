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Galatasaray yönetimi havalimaninda Okan Buruk'a üçlü çektirdi

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a Giresun deplasmanı dönüşü sevgi gösterisinde bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 13:31
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Giresun maçı dönüşü Okan Buruk'a sevgi seli

Galatasaray yönetimi havalimaninda Okan Buruk'a üçlü çektirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek etkili performansını sürdüren lider Galatasaray, Okan Buruk ile tarih yazıyor.

Bitexen Giresunspor maçından Dries Mertens, Leo Dubois, Milot Rashica ve Yunus Akgün'ün golleriyle üç puanla ayrılan sarı-kırmızılı takım, resmi karşılaşmalarda üst üste 13. galibiyetine ulaştı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

OKAN BURUK ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Öte yandan Galatasaray yönetimi, ligde üst üste 10. galibiyetini alan Okan Buruk’a Giresun yolculuğu dönüşü üçlü çektirdi.

Okan Buruk'un üçlü çektirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

 

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fatsalı
29.01.2023 13:38
ali koç ta görüyomu  
 
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