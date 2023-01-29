Havalimanında ilk kez konuştu. Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan İstanbul'a geldi

Galatasaray Kulübünün, geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kaan Ayhan, Türkiye'ye geldi.

Ailesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

HAVALİMANINDA İLK KEZ KONUŞTU

Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Havalimanında gazetecilere ilk kez konuşan Kaan Ayhan "Ben de sizler gibi sabırsızım. İnşallah önümüzdeki günlerde yine görüşürüz. Şu an sözleşme hakkında bir şey diyemiyorum" dedi.

KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Galatasaray Kulübü, dün akşam saatlerinde İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.