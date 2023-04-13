Lokumun tanesi 2 TL oldu. Bayram gelmiş vatandaşın neyine. İnsan 'Ekonomi iyi' derken yüzü kızarır

Editör: Ayşe Memiş

Derinleşen ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Temel ihtiyaçlara gelen zamlardan sonra asgari ücretler cebe girmeden eriyip gidiyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram alışverişine çıkan vatandaşlar şaştı kaldı. öte yandan iktidar tarafından "Ekonomi iyi, ekonomi iyiye gidiyor" sözleri gelmeye devam ediyor.

21 Nisan’da başlayacak Ramazan Bayramı'nda şeker, lokum ve çikolataya ilgiler de arttı. Ancak sosyal medyada paylaşılan lokum etiketini görenlerin ağzını açık bıraktı.

Bayramlarda ikramların baş tacı lokum artık kilo ile değil tane ile satılıyor.

TANESİ 2 TL, KİLOSU 55 TL

Etiketin üzerindeki tane lokum yazısı ve fiyatı gündem oldu. Fotoğrafta lokumun tanesinin 2 TL, kilosunun ise 55 TL olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan lokumun tane ile 2 TL'den satılmasına ve zamlanmasına sosyal medyada tepki yağdı.

Bazı tepkiler şöyle:

İnsanların Beşli Çeteye duyduğu öfke ve nefreti küçümseyenler TOGG Halk soğan alamıyor.

Durun bakalım bu daha iyi günlerimiz.

Bayram gelmiş benim neyime.

Bayram geldiğine de sevinemez olduk.

HURMA DA TANE İLE SATILMAYA BAŞLANDI

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma da tane ile satılıyor. Önce fiyatları iki kat artan hurmanın tanesi 10 TL’ye çıktı.

Eskiden tanesi 1 ya da 2 Liraya denk gelirken şimdi 10 TL’yi bulması bayram havasını da aldı götürdü. Ayrıca hurmaların tadımlığı da kaldırıldı.