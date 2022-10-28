Bergüzar Korel kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalışınca olanlar oldu! ''Bu bir dramdır'' notuyla paylaştı

Halit Ergenç ile 2009 yılında dünya evine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirmişti. Çift, yaklaşık iki yıl önce ikinci oğulları Han'a, geçen yıl 3 Kasım'da ise ilk kızları Leyla'ya kavuşmuştu.

Bergüzar Korel kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalışınca olanlar oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mutlu evliliklerini üç evlatla taçlandıran Bergüzar Korel, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor. Kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalışan Bergüzar Korel Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

"DİĞER ÇOCUKLARIMA YAPMADIĞIMI YAPTIM"

"Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor." diyen Bergüzar Korel'in kızı Leyla ile eğlenceli anlarını izleyenler gülümsemeden geçmedi.

