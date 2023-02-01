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Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım

Hayatını eşi Halit Ergenç'le birlikte İngiltere'de devam ettiren Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından anneliğin zorlukları üzerine bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 23:26
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İngilterede yaşayan Bergüzar Korelden anneliğe dair paylaşım

Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
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Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Kimi zaman gündelik yaşantısına dair esprili bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıkan Korel, kimi zaman da üç çocuk büyütmenin zorlukları üzerine bir kareyi paylaşıyor takipçileriyle...

Hayatını İngiltere'de sürdüren Bergüzar Korel, yoğun bir tempoda koşturmak zorunda kaldığı güne dair özçekim paylaştı ve altına düştüğü notla kimi zaman üç çocuk yüzünden temposunun ne kadar da zorlaştığını gözler önüne serdi.

Çocuklarının okul toplantılarına katılacağını söyleyen Bergüzar Korel yorgun bir suratla görüldüğü özçekiminin altına şu notu düştü:

"Önce en büyük sonra ortancamın okul toplantısı var, ben yine sallanıyorum... Uykusuzluk ve çocuklardan aldıklarımla kolumu kaldırıp indirince ağırlık kaldırmışım gibi yanıyor"

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