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Havada yaşam savaşı. 5 saat müdahale ettiler

Londra’dan Hindistan’a giden uçakta bir doktor, kalp krizi geçiren bir yolcunun hayatını beş saat süren bir çabayla kurtardı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:11
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Londra’dan Hindistan’a giden uçakta yaşam savaşı

Havada yaşam savaşı. 5 saat müdahale ettiler
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Birmingham kentinde yaşayan karaciğer uzmanı 48 yaşındaki Dr. Vishwaraj Vemala, uçaktaki yardım anonsunu duyduğunda annesiyle birlikte Hindistan’a gidiyordu.

Uçaktaki ilk yardım malzemelerinin yanı sıra yolculardan topladığı aletlerle, 43 yaşında kalp krizi geçiren yolcunun hayatını kurtarmayı başardı.

Bu anı hiç unutmayacağını söyleyen Vemala, “Tıp eğitimin sırasında bunun nasıl yapılacağını öğrenmiştim ama yerden 40 bin feet yukarda değildik” dedi.

BBCTürkçe'nin haberine göre; Vemala, Kasım ayında yaşanan bu olayı ilk defa paylaştı.

Mürettebatın nefes almayan ve nabzı da olmayan yolcuya yardım için kendisini çağırdığını anlatan Vemala, “Onu hayata döndürmem bir saat sürdü. Neyse ki ilk yardım kitlerinin içinde bunu kolaylaştıracak ilaçlar da vardı” dedi.

İkinci kalp krizi

Uçakta yolcuyu hayata döndürmek için gerekli olan oksijen ve otomatik defibrilatör olsa da, hastanın durumunu takip etmeyi sağlayacak hiçbir şey yoktu.

Uçaktaki diğer yolculara yanlarındaki cihazları sorarak birer kalp ritmi takip cihazı, kandaki oksijen seviyesini ölçen bir cihaz, tansiyon aleti ve glukoz ölçüm cihazı buldu.

Fakat yolcu bir kalp krizi daha geçirdi. Bu sefer onu hayata döndürmek daha da uzun sürdü:

“Onu hayatta tutmak için beş saatlik bir çaba gerekti.”

Pilot uçağı Mumbai Havalimanı’na indirdiğinde, acil yardım ekipleri pistte hazır bekliyordu. Hastaneye kaldırılmadan önce teşekkür ettiği Dr. Vemala “Doktorluk kariyerimde annem ilk defa beni iş üstünde gördü ve bu da durumu daha da duygusal kıldı” diyor.

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