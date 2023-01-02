Uçağın motoru personeli içine çekti. Havaalanında feci ölüm

American Airlines'ın iştiraki Envoy Air'ın Montgomery-Dallas seferini yapmaya hazırlanan Embraer E175LR tipi yolcu uçağının motoru Piedmont'ta görevli yer hizmetleri çalışanını çekti.

Feci olay sonrasında havalimanı işletmecisi kazayı doğrularken, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan kaza sonrasında havalimanındaki uçuşlar 4 saat boyunca durduruldu.

Hem bölge savcılığı hem de Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.