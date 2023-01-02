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Uçağın motoru personeli içine çekti. Havaalanında feci ölüm

ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Montgomery Bölgesel Havalimanı'nda meydana gelen kazada uçağın motoru tarafından çekilen yer hizmetleri personeli hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:33
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ABD'deki havaalanında feci ölüm. Uçağın motoru personeli içine çekti

Uçağın motoru personeli içine çekti. Havaalanında feci ölüm
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American Airlines'ın iştiraki Envoy Air'ın Montgomery-Dallas seferini yapmaya hazırlanan Embraer E175LR tipi yolcu uçağının motoru Piedmont'ta görevli yer hizmetleri çalışanını çekti.

Feci olay sonrasında havalimanı işletmecisi kazayı doğrularken, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan kaza sonrasında havalimanındaki uçuşlar 4 saat boyunca durduruldu.

Hem bölge savcılığı hem de Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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