Lübnan'dan saldırıya ilişkin açıklama

Kaynak: AA
Lübnan'dan saldırıya ilişkin açıklama

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems kentine yönelik ölümcül saldırının ardından Lübnan hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığı iddialarını yalanladı.

Hamiyye, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan hava sahasının kapatıldığına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mecdel Şems Saldırısı

Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır olmak üzere 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada Lübnan Hizbullahının saldırıyı düzenlediği duyuruldu. Ancak Hizbullah Hareketi, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını kesin bir dille reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı görmezden gelmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

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