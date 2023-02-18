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Antalyaspor'dan ayrılan Hakan Özmert'in yeni takımı belli oldu

Antalyaspor, kaptan Hakan Özmert'le yollarını ayırdı. Ardından Bodrumspor Hakan Özmert'i kadrosuna kattığını açıkladı

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 18:40
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Hakan Özmert Bodrumspor'da

Antalyaspor'dan ayrılan Hakan Özmert'in yeni takımı belli oldu
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Antalyaspor, 37 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kaptanı Hakan Özmert ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Hakan Özmert’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Hakan Özmert’e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hakan Özmert, Antalyaspor formasıyla bugüne kadar 188 maça çıktı, 15 gol kaydetti.

Bu açıklamadan bir kaç saat sonra Bodrumspor, Hakan Özmert'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hakan Özmert. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Hakan Özmert ile sözleşme imzaladık. Hakan Özmert'e formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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