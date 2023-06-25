Lukaşenko ile Putin görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lukaşenko ile Putin görüştü

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon diplomasisi yaptı.

Görüşmenin sabah saatlerinde yapıldığı açıklanırken Lukaşenko'nun günün ikinci yarısında ise eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel durumun yanı sıra Belarus-Kazakistan ilişkileri ele alındı.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine, Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, dün Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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