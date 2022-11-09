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Bisikletliye çarpan cip askıda kaldı

Bursa'da seyir halinde olan bir cip, tarlalık alandan yola çıkan bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, cip çalılıkların üzerinde asılı kaldı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:19
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Lüks cip bisikletliye çarptı, çalılıkların üstünde asılı kaldı

Bisikletliye çarpan cip askıda kaldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki peyzaj işletmesine girerek, ağaç fidanlarının üzerinde askıda kaldı.

Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Serhat Demirtaş (24) yönetimindeki 16 MDT 39 plakalı cip, tarlalık alandan yola bisikletiyle çıkan Fevzi Başol'a (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip ise yol kenarında faaliyet gösteren peyzaj işletmesine girerek ağaç fidanlarının üzerinde askıda kaldı.

Yaralı bisiklet sürücüsü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


(Kaynak: İHA)

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