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Ajda Pekkan'ı çileden çıkarttılar. Lüks villası hakkında iddialar vardı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, 2020 yılında sattığı lüks villasından sonra çıkan "deprem fırsatçılığı" iddialarına ateş püskürdü. Haberlerin çok çirkin olduğunu ifade eden Ajda Pekkan, hukuki yollara başvuracağını söyledi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:28
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Lüks villası hakkında iddialar vardı. Ajda Pekkan'ı çileden çıkarttılar.

Ajda Pekkan'ı çileden çıkarttılar. Lüks villası hakkında iddialar vardı
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2020 yılında sattığı lüks villası sonrası ortaya atılan "deprem fırsatçılığı yaptı" haberlerine sert tepki gösteren Ajda Pekkan, ortaya atılan bu iddialarla ilgili dava açmaya hazırlanıyor.

Magazinsortie.com’a konuşan Ajda Pekkan, söz konusu haberlere dava açacağını söyledi:

“Deprem fırsatçılığı yaptı ne demek? Çok çirkin haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası 1 milyon TL bağışta bulundum. İsmimi karalamaya yönelik bu haberleri ortaya atanlar için hukuki yollara başvuracağım.”

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