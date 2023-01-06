Ajda Pekkan kendisine milyonluk hediye aldı. Yılbaşı akşamı 1.5 milyon TL kazanmıştı 

Kasım ayında evinde düşen ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyat masasına yatan Ajda Pekkan, eski sağlığına kavuştu.

Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahne alan ve 1.5 milyon TL alan Pekkan, sağlığına kavuşmasından dolayı kendisini ödüllendirdi.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Süperstar, Tarabya'da bulunan bir oto galeriden son model Peugeot 5008 marka SUV otomobil satın aldı. Pekkan, değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenilen aracının önünde poz verdi.