6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ajda Pekkan kendisine milyonluk hediye aldı. Yılbaşı akşamı 1.5 milyon TL kazanmıştı 

Ajda Pekkan kendisine milyonluk hediye aldı. Yılbaşı akşamı 1.5 milyon TL kazanmıştı 

İki ay önce evinde düşen ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyat masasına yatan Ajda Pekkan, eski sağlığına kavuştu. Süperstar kendisini ödüllendirip yeni yılda arabasını yeniledi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:37
Takip Et

Ajda Pekkan yeni yılda yeni araba aldı

Ajda Pekkan kendisine milyonluk hediye aldı. Yılbaşı akşamı 1.5 milyon TL kazanmıştı 
+
Aa
-

Kasım ayında evinde düşen ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyat masasına yatan Ajda Pekkan, eski sağlığına kavuştu.

Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahne alan ve 1.5 milyon TL alan Pekkan, sağlığına kavuşmasından dolayı kendisini ödüllendirdi.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Süperstar, Tarabya'da bulunan bir oto galeriden son model Peugeot 5008 marka SUV otomobil satın aldı. Pekkan, değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenilen aracının önünde poz verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
3
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
4
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
5
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
6
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.