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Sinan Akçıl Ajda Pekkan ile el ele fotoğrafını paylaştı 

Yılbaşı gecesi için Kıbrıs'a giden Ajda Pekkan ile Sinan Akçıl, havaalanında karşılaştı. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Süperstar ile ele ele verdiği pozu sosyal medya hesaplarından yayınladı.  

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 15:16
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Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan el ele Kıbrıs’a gitti

Sinan Akçıl Ajda Pekkan ile el ele fotoğrafını paylaştı 
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Son olarak adı Defne Samyeli ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı Sinan Akçıl, yılbaşı için Kıbrıs'a gitti. 

Şarkıcı, havalimanında Süperstar Ajda Pekkan ile karşılaştı. Geçtiğimiz haftalarda sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu yedi saatlik ameliyat olan Pekkan, yılbaşı gecesi sahne alacağı Kıbrıs'a erken gitti.

Sinan Akçıl, alanda Pekkan'la el ele karesini Instagram'dan yayınlayıp, "Efsanem ile beraber indik. Her şey yolunda... İyiymiş ve sahnelere hazır" dedi. 


 

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