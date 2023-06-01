Hataylı esnafın yüreğinizi burkacak isyanı ‘Suriyeliler, 'Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık.' diyorlar’

Suriyelilerin bölgede kanton bölgeler oluşturduğunu iddia eden esnaf, uyarıldıklarında 40-50 kişinin saldırdığını söyledi.

Kırıkhan ilçesinde Türk nüfusunun olmadığını ve Suriyelilerin sayesinde erzak dağıtımının yapılamadığını dile getirdi.

Ayrıca, Suriyelilerin evlerini market gibi kullanarak yağmacılık yaptıklarını ve dükkanları soyduklarını belirtti.

Engelleme yapıldığında ise hepsinin birlikte saldırdığını iddia etti.

Hataylı esnaf "Şuan Kırıkhan’da Türk kalmadı gibi bir şey, hepsi Suriyeli. Suriyelilerin yüzünden insanlara erzak dağıtılamıyor. Adamlar evlerini market gibi yapmışlar. Yağmacılık yapıyorlar. Dükkan koymadılar soydular. Hepsini yapıyorlar. Engel olana da hepsi birden saldırıyor.” ifadelerini kullandı.