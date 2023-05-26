Hatay haritadan silinmiş! Bunlar puan derdinde: Volkan Demirel isyan etti

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, katıldığı bir YouTube kanalında, Süper Lig takımlarının TFF'nin verdiği Hatayspor ve Gaziantep FK kararına tepki göstermesine ilişkin çarpıcı sözler sarf etti.

L1 Üçgen isimli YouTube kanalına konuk olan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 6 Şubat depremlerinden sonra ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları hakkında TFF tarafından verilen karar sonrası çıkan 3 puan tartışmaları hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel, "Benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" diye konuştu.

İşte Volkan Demirel'in gündem yaratan sözleri:

Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi.

"HATAY SİLİNMİŞ"

Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?