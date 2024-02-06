Lütfü Savaş'tan son dakika Hatay açıklaması. Adaylıktan çekiliyor mu

Gizem Ertürk
Lütfü Savaş'tan son dakika Hatay açıklaması. Adaylıktan çekiliyor mu
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yarın saat 15.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Savaş, yarınki basın toplantısında adaylıktan çekileceğini mi duyuracak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 6 Şubat depremlerinin ardından CHP tarafından yeniden Hatay'da aday olarak gösterilmesi tepki toplamıştı.

Lütfü Savaş, bu sabah memleketi Hatay'da 6 Şubat anmalarına katıldığı esnada, vatandaşlar tarafından yuhalanarak, protestolara maruz kalmıştı.

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Olay sonrası bugün sosyal medya hesabından açıklama duyuruda bulunan Savaş, yarın saat 15.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

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İşte Savaş'ın yaptığı o duyuru:

"Değerli hemşehrilerim; Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir. Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız. Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim.

Sevgi ve saygılarımla."

Flaş duyuru sonrası, Savaş'ın yarın düzenleyeceği basın toplantısında adaylıktan çekileceği konuşuluyor.

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