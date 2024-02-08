Lütfü Savaş krizi CHP'de PM toplantısını erteletti. Kulislerde yerine üç isim konuşuluyor

CHP’de 9 Ocak günü tamamlanması beklenen aday mesaisi, “Lütfü Savaş krizi” nedeniyle önümüzdeki haftada devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A Takımı, öncelik gündem maddesinin Hatay olacağı MYK toplantısını 12 Şubat günü gerçekleştirilecek.

Toplantıda, adaylığı ile ilgili tartışmalar yaşanan ve değiştirilebileceği yönünde sinyaller verilen Lütfü Savaş’a yönelik gerçekleştirilen son anket değerlendirilecek.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN YERİNE ÜÇ İSİM DÜŞÜNÜLÜYOR

Savaş’ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği tartışılırken CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Savaş'ın yerine gösterilebilecek olası yeni isme çevrildi. CHP Genel Sekreteri ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke ile CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in isminin MYK üyelerine sorulacağı kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer alıyor. 27’nci Dönem CHP Milletvekili Serkan Topal isminin de masadaki diğer seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.

HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ KRİZİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaşanan protestolar üzerine yeniden yapılan anketten çıkan sonuçlar doğrultusunda adaylığı geri çekilirse Lütfü Savaş’ın yerine belirlenen isim, 12 Şubat’ta kamuoyuna duyurulacak.

Partinin Hatay krizi nedeniyle ertelediği aday tanıtım programının ise 18 Şubat Pazar günü düzenleneceği öğrenildi.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek programa kadar CHP, seçim çevrelerindeki adaylarının tamamına yakınını belirleyecek. Program günü açıklanmayan adaylar ise 19 Şubat haftasında gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantılarında kararlaştırılacak.