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Nihat Doğan Antidepresan şarkısını söyledi Mabel Matiz yataktan sıçradı

Ünlü türkücü Nihat Doğan katıldığı bir programda Mabel Matiz'in sevilen parçası "Antidepresan" şarkısını yorumladı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının yorumunu eleştirdi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 09:01
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Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını yorumlayan Nihat Doğan sosyal medyanın diline düştü.

Nihat Doğan Antidepresan şarkısını söyledi Mabel Matiz yataktan sıçradı
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Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Doğan, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

''MABEL'DEN DAHA GÜZEL OKUDUM''

Mabel Matiz'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı ve birçok kişi tarafından okunan Antidepresan şarkısını bir de Nihat Doğan okudu. Şarkıyı türkü formatında okuyan Doğan, kendi performansına tam puan vererek "Mabel'den daha güzel okudum" demeyi ihmal etmedi. 

Performansı beğenmeyen sunucu ise "Mabel yatağından sıçradı" yorumunu yaptı. Doğan'ın canlı yayındaki performansı dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım şarkıcının kendine has yorumunu beğenirken bir kısım da hiç beğenmedi.

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