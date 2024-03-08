Maça saatler kala Çaykur Rizespor'dan flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında bu akşam oynanacak maç öncesi Çaykur Rizespor'dan açıklama geldi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray ile aralarında sorun bulunmadığını söyledi.

Bakır, "Ligin devre arasında Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu almak istemiştik. Ancak oyuncuyla anlaşamadık. Galatasaray ile aramızda herhangi bir problem yok. Her kulübün taraftarı kendi takımın menfaatini düşünür ki bu da normaldir. Bu da gayet normal. Galatasaray'la yaşadığımız sıkıntılarda hakem hataları etkili oldu. Transfer süreçlerinde de üçüncü şahıslar etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Bu arada Rizespor Kulübü'nden de yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çaykur Rizespor'da 'Galatasaray maçı öncesi 1,2 milyon lira prim verildi' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir."