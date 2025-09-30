Maça saatler kala Hugo Ekitike'den büyük Galatasaray itirafı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu maça saatler kala İngiliz ekibinin yıldız isimlerinden Hugo Ekitike dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Liverpool'un paylaştığı videoda konuşan Ekitike'nin Galatasaray'ın stadıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

İşte Ekitike'nin o sözleri;

"ÇOK GÜZEL BİR STADYUM"

"YouTube'da klipler görmüştüm. Burada oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum, çok güzel bir stadyum." dedi.

