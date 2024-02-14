Maden faciası sonrası insanları bekleyen tehlikeyi açıkladı. Halka söylemeyin diyerek yetkililere seslendi

Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, Erzincan'da bir altın madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Küçük, çevreye yayılan siyanür hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Madende kimyasal kullanılmıyordu" açıklamasında bulunan yetkililere seslene Küçük "Lütfen halka yalan söylemeyin" dedi.

TEHLİKEYİ AÇIKLADI



Siyanürün buharlaşarak rüzgarın da etkisiyle insan ve hayvanlar için tehlikeli olabileceğine dikkat çeken Küçük, şu ifadeleri kullandı:

Maden sahasının Fırat Nehri’ne yakınlığı, daha büyük ölçekli bir felaketi gündeme getiriyor. Siyanür sızıntısının Fırat Nehri’ne ulaşması durumunda nehirdeki bütün yaşamı etkileyecek, nehir suyunu tamamen kullanılmaz hale getirecek bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun etkisi nehir ekosistemiyle de sınırlı kalmaz.

"HALKA YALAN SÖYLEMESİNLER, İNSANLAR İÇİN TEHLİKE VAR"



"Bundan sonra şunu söylemek gerekir. Lütfen halka yalan söylemesinler. Biz burada tedbirleri aldık, önlemleri aldık. Kimyasal yoktur gibi halka yalan bilgi vermesinler. Şu anda risk oluşmuştur. Ne riski vardır burada? Siyanür buharlaşıp, rüzgarın gidiş yönüne bağlı olarak insanları ve hayvanları zehirleme riski ortaya çıkabilir.

Lütfen halka yalan söylemesinler. Söylenecek şey şu: Yeter, şimdiye kadar kandırmaya çalıştınız ve para kazanmaya çalıştınız. Ancak artık bir yalan konuşmayın. Bunun sonrasında yeniden ve diğer alanlar için bütün işlemleri durdurun ve Türkiye'de bu işi bitirin.

ERZİNCAN VALİSİ: FIRAT NEHRİ'NE AKAN BİR DURUM YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Siyanür'ün Fırat Nehri'ne sızdığı iddialarıyla ilgili şunu dedi:

Biz gittik bütün arkadaşlarımızla beraber sağ ve sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan arayarak bilgi aldı. Şu an canla başla çalışıyoruz vatandaşlarımıza ulaşmak için. Resmi makamların açıklamadığı hiçbir bilgiye itimat etmeyin. Şu an bir sızma gibi bir durum yok. Toprak kayması dışında bir durum yok. Fırat Nehri'ne akan bir durum yok.