Madenci ailelerinin acı bekleyişi. Nolur kurtarın nolur

Kaynak: DHA / İHA
Madenci ailelerinin acı bekleyişi. Nolur kurtarın nolur
Erzincan’da meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan 9 işçinin ailelerinin umutlu ve acı bekleyişi yürekleri sızlattı.

Erzincan İliç'te Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi ise toprağın altında kaldı.

9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları 18 saatten fazladır sürüyor.

AİLELER BÖLGEDE BEKLİYOR

Madencilerin aileleri ise sahaya geldi. İşçi Uğur Yıldız’ın kayınvalidesinin sözleri yürek sızlattı.

Yıldız'ın kayınvalidesi, "1,5 senedir kızımla evliydi. Evdeydim, yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık, ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın nolur kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor" diye konuştu.

Ekipler zamanla uğraşırken ailelerin ise umutlu bekleyişi gözyaşlarıyla sürüyor.

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