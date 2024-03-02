Mafyalar cirit atarken…

Türkiye’de son dönem araştırmacı gazetecilerin lideri konumuna gelen Timur Soykan yine gündeme damgasını vuracak bir kitabı okurlarıyla buluşturdu. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan “Baron İstilası” adlı kitabında yine “Bu kadar da olur mu?” dedirten şok edici gerçekleri ifşa ediyor.

Tonlarca kokain yüklü gemiler, keskin nişancılar, silikon maskeli tetikçiler, zehirli planlar, mıknatıslı bombalarla suikastlar, cani mafya babaları, kravatlı çeteler, yeraltı dünyası ile yer üstünün kardeşliği... Hepsi “Baron İstilası”nda resmigeçit yapıyor.

Bu çarpıcı kitapta cevabını bulacağınız sorulardan bazıları şöyle:

*Türkiye nasıl dünya mafyasının üssüne dönüştü?

*Düşmanlarını öldürüp kıyma makinesinden geçiren ve kebap yapan Sırp mafya babası İstanbul’a neden geldi?

*Balkan mafyasının işkence ve cinayet villası neredeydi?

*Ded Hasan, Rövşan Caniyev ve Lotu Quli arasında Rusya’da başlayan savaş, Türkiye’ye nasıl sıçradı?

*“Kanuni Hırsız”ları kimler koruyordu?

*Avrupa’nın en çok aranan Hollandalı uyuşturucu baronuna oturum iznini kimler verdi?

*Sırp asıllı İsveç vatandaşı uyuşturucu kaçakçısı, Bulgaristan pasaportuyla nasıl Türk vatandaşı yapıldı?

*Avustralya’daki motosiklet çetesinin liderleri, Türkiye’den dünya uyuşturucu trafiğini nasıl yönetti?

*Yeni Zelandalı ve Avustralyalı uyuşturucu baronları, Türk vatandaşlığını nasıl pazarladı? *İsveçli çetelerin Türk vatandaşlığı alan liderleri İstanbul’da kiminle ve neden çatıştı?

*Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu baronlarına, çete liderlerine, silah kaçakçılarına vatandaşlığı kimler satıyor?

Kırmızı Kedi Yayınevi

Tel:(0212) 244 89 82

Padişahlar içer miydi?

Tarihçi Ümit Doğan yeni kitabı, “Yıldız Sarayı’nın İçki Defteri” ile padişahların içki konusundaki yaklaşımlarını belgeler ışığında ortaya koyuyor. Alkollü içeceklerin yapımı ve tüketilmesinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Alkollü içeceklerin pek çok hükümdarın sofrasında ve işret meclisi denilen eğlence toplantılarında önemli bir yere sahip olduğu kaynaklarda görülmektedir. Alkollü içecekler arasında şüphesiz ki en çok tercih edilen, şarap olmuştur. Şarap, Türk-İslam devletlerinin saraylarında epey ilgi görmüştür. Gazneli Devleti’nden başlayarak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar Türk saraylarında içkinin yerini ve önemini kaynaklarla anlatan bu kitapta, Sultan Abdülhamid’in içki içip içmediği konusundaki tartışmalara, Yıldız Sarayı’na sipariş edilen içkilerin kayıt defterine ve defterin yeni harflere çevrilmiş tam metnine de yer verilmiştir. Osmanlı Arşivi Yıldız Evrakı’nda bulunan “Saraya Alınan İçkilerin Kayıt Defteri” Sultan II. Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı’na alkollü içeceklerin girip girmediği veya sultanın kendisinin içki içip içmediği konusunda bugüne kadar yapılan tartışmalara nokta koyacak nitelikte bir kitap.

Destek Yayınları

Tel:(0212) 252 22 42

Dört kapı, kırk makam

Bülent Kılıçaslan, uzun yıllar süren araştırmalarının ürünü “Aşk İle / Abdal'ın Gönlünden Hünkâr Hacı Bektaş Veli” adlı romanıyla okurlarının karşısına çıktı. Efsaneden hakikate bir yolculuk niteliğinde, birçok kaynak gözden geçirilerek kaleme alınan roman Abdal Musa’nın dilinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli etrafından şekillendirilen inancın yolu anlatılmaktadır. Ebu-l Vefa Kürdi, Baba İlyas, Baba İshak, Lokman Perende, Ahmet Yesevi’den süzülen batini düşünce ve inancın Hacı Bektaş etrafında şekillenmesi romanın ana fikri olmaktadır. Ayrıca Hacı Bektaş ile bu düşünce ve inanç Yunus Emre’ye, Abdal Musa’ya oradan ise günümüze kadar gelen “Dört kapı kırk makam” anlayışının şekillenmesini konu almaktadır. Anlatı birçok karakter etrafında sürmektedir. Ana karakterler olan Abdal Musa ve Hacı Bektaş Veli romanda usta bir incelikle birleştirilmektedir. Acıların, yıkımın içinde umudun yeniden nasıl yeşereceğini, kin ve nefret yerine sevgi ve aşk ile erkânın nasıl sürdürüleceği “incinsen de incitme” düsturu ile anlatının diğer iki karakteri olan Timuçin ve İbrahim ile beden bulmaktadır. Okuyan tüm canlara Aşk ile…

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50