17 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti. Yaktın bizi Asya...

DHA'nın haberine göre, olay saat Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde meydana geldi. Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya Limon, ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı.

Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon’a süre kalp masajı yapıldı. Limon, tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Savcılığın ön incelemesinin ardından, cenaze İzmir Adli Tıp’a gönderildi.

Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından cenaze bugün aileye teslim edildi. Asya için Sarı Hoca Camisi'nde tören düzenlendi. Asya'nın tabutuna duvak sarıldı.

DHA'nın haberine göre; anne Güneş Limon ayakta durmakta güçlük çekti. Asya, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Asli Mezarlığı'nda toprağa verildi.