Yolda yürüyen kadına neden önüne bakıp yürümüyorsun diye küfredip silah çekti

Esenler Dörtyol Meydanı’nda Gizem İ. telefonuyla ilgilenerek yürüyordu. Gizem İ. aynı yerde yürüyen Yavuz Sevgin ile karşılaştı.
Sevgin, Gizem İ.’ye “Neden önüne bakmıyorsun?” diyerek küfrettikten sonra yanında bulunan silahı doğrulttu. Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler, Sevgin’in elinden silahı aldı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Sevgin’in 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.
DHA
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