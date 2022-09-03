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Yolda yürüyen kadına neden önüne bakıp yürümüyorsun diye küfredip silah çekti

Esenler‘de Yavuz Sevgin, meydanda yürüyen Gizem İ.’ye “Neden önüne bakmıyorsun” diyerek küfür edip silah doğrulttu. Polis ekipleri olay yerine gelerek müdahale ederken, Yavuz Sezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:56
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 20:06
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Mahalle baskısında son nokta. Yolda yürüyen kadına küfredip silah çekti

Yolda yürüyen kadına neden önüne bakıp yürümüyorsun diye küfredip silah çekti
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Esenler Dörtyol Meydanı’nda Gizem İ. telefonuyla ilgilenerek yürüyordu. Gizem İ. aynı yerde yürüyen Yavuz Sevgin ile karşılaştı.

Sevgin, Gizem İ.’ye “Neden önüne bakmıyorsun?” diyerek küfrettikten sonra yanında bulunan silahı doğrulttu. Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, Sevgin’in elinden silahı aldı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Sevgin’in 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.

DHA

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yalçın Türk
3.09.2022 21:21
gizem i.nin başı açık ve ayağında tayt var.. pedofili olmayı teşvik eden imamın serbest bırakılmasından sonra yavuz sevgin bundan cesaret alıp olayı silah çekmeye kadar götürmüş..  
 
ayıp
3.09.2022 21:12
Sülüman bak! Kayıp silahlardan biri bu meczuptaymış!  
 
Selim
3.09.2022 20:48
Hasbel - kader ırak gibi iç savaş çıkarsa sonucun ne olacağını kestirmek zor  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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