Süper Kupa'daki Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemini Fırat Aydınus şimdiden açıkladı. Arda Kardeşler'i de bilmişti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Barış Atakan
Süper Kupa'daki Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemini Fırat Aydınus şimdiden açıkladı. Arda Kardeşler'i de bilmişti
Süper Lig'deki Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalmıştı. Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının hakemini Fırat Aydınus açıkladı.

Süper Lig'deki Fenerbahçe Galatasaray derbisinin heyecanı geride kaldı, gözler Süper Kupa'daki dev randevuya çevrildi.

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Eski hakem Fırat Aydınus; Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen’in yöneteceğini duyurdu.

Fırat Aydınus; ligdeki derbi öncesinde de sosyal medya hesabından "Umarım kardeşçe bir derbi olur. Hayırlısı olsun" mesajı atıp Arda Kardeşler'i işaret etmişti.

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Abdulkadir Bitigen bu sezon ligde 8 karşılaşmada görev aldı.
Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Gaziantep ve 5-0 kazandığı Pendikspor maçlarını yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray'ın da 1-0'lık İstanbulspor ile 3-1'lik Adana Demirspor galibiyetlerinde düdük çaldı.

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