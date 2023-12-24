Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı. Lig'de 3. sıranın sahibi oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. Haftasında İlkem Yapı Tarsusspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 95-71 mağlup etti.

Beşiktaş’ta Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Zümrüt Karahan, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu 3 sayı kaydederek galibiyette rol oynadılar.

Ev sahibi ekip İlkem Yapı Tarsusspor’da ise Palenikova 23, Cave 15, Davis 9, Robinson 13, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 3, Yağmur Cangüven, Büşra Akgün 3, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3 sayı attı.

Bu galibiyet ile puanını 25'e çıkaran Beşiktaş ligde 3. sıranın da sahibi oldu.