Mahfi Eğilmez, Gaye Erkan’ın gönderilmesinin ardından taşı gediğine koydu. Erkan 1 hafta uyuyamayacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün akşam sosyal medyadan yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında ise Erkan’ın görevden alındığının açıklanması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine Fatih Karahan atandı.

“İSTİFA ETMEDİ, GÖREVDEN ALINDI”

Merkez Bankası’nda Hafize Gaye Erkan döneminin sona ermesinin yankıları sürüyor. Ekonomist yazar Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erkan’ın istifa etmediğini görevden alındığını söyledi. Eğilmez yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir yanlışı düzeltelim: Merkez Bankası Başkanı İstifa etmedi, görevden alındı. İstifa, bir çeşit başkaldırıdır ve öyle herkesin harcı değildir.”

Mahfi Eğilmez yaptığı paylaşımda geçen yıl mart ayında yazdığı bir köşe yazısını da paylaştı. Eğilmez, “İstifa ve İntihar Üzerine” başlıklı yazısında istifa ve görevden alınma arasındaki farkı şu ifadelerle anlattı:

“İstifa ile görevden ayrılma arasında ince bir fark vardır. Diyelim ki bir kişi bir kamu kurumunda genel müdür yardımcısı olarak görev yaparken genel müdürüyle anlaşmazlığa düşmüş ve kendi isteğiyle genel müdür yardımcılığından ayrılıp uzmanlığa geri dönmek için dilekçe vermiş olsun. Bu bir istifa değildir. Bu, bulunduğu görevden ayrılma talebidir. İstifa, kişinin bulunduğu kurumla ilişiğinin kesilmesi demektir. Bu kişi memursa istifa ettiğinde memuriyetten, özel şirkette çalışıyorsa görev yaptığı şirketten ayrılması gerekir.”