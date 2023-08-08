Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın dolar operasyonunu açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın dolar kuru 27 TL’yi geçmesin diye büyük bir çaba içinde olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın bile kendi bastığı dolarla bu kadar uğraşmadığını yazdı.

Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın dolar operasyonunu açıkladı

Dolar kurunun tüm zamanların rekor seviyesini gördüğü günlerde, Türk Lirası da tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Ünlü ekonomist, Ekonomist Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın doların 27 lirayı geçmesini önlemeye çalıştığını yazdı. Eğilmez, “FED (Amerikan Merkez Bankası) bile bu kadar uğraşmıyordur” yorumunda bulundu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dolar baskılanmaya çalışıldığını, bunun zamanında doğru yapılsa enflasyon sorunun çoktan çözülmüş olacağını yazdı.

Eğilmez’in paylaşımı şöyle:

“MB şimdi de dolar kuru 27’yi geçmesin diye ölümüne bir uğraş içinde. Fed bile kendi bastığı dolarla bu kadar uğraşmıyordur. Faizi düşük tutmak ve kuru bastırmak için harcadığımız mesaiyi doğru alanlara harcasak şimdiye kadar enflasyon sorununu çoktan çözmüştük.“

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