Mahkeme İBB'nin Salacak yıkımlarını haklı buldu. Bakanlığın savunmasına 'Hukuka aykırı' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB'nin Üsküdar Salacak'taki kaçak yapıların yıkılmasıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın durdurma çabaları hakkında mahkeme kararını verdi.

MAHKEME 'DUR' DEDİ

İstanbul 12.Bölge İdare Mahkemesi, bakanlığı yıkımları durduma girişimleri için "hukuka aykırı, telafisi güç" kararı verdi. Böylece Salacak'taki 11 kaçak kafe ve restoranın 9'unun yıkımını gerçekleştirirken, 2 kafenin yıkımını durdurarak, yıkım konusunda yetkinin kendilerinde olduğunu öne sürmüştü

Salacak'taki Mimar Sinan'ın eseri Kuşkonmaz Camisi yakınındaki kaçak yapıları İBB ekipleri yıkma girişiminde bulunmuştu. 9 yapı yıkılırken, devreye giren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı kayıt belgesi olduğunu öne sürürek,yetkinin kendilerinde olduğunu ilan etmişti. Bunun üzerine İBB konuyu mahkemeye taşıdı.

İstanbul 12.Bölge İdare Mahkamesi İBB'nin başvurusu için “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile kesin olarak yürütmeyi durdurma kararı verildi. Böylece mahkeme İBB'yi haklı bulmuş oldu.

Bu kararın ardından Bakanlık, İdare Mahkemesi'nin kararını bir üst mahkemeye taşıdı. Ancak buradan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi haklı bulundu. Böylece Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığının girişimeri boşa çıkmış oldu.

KAYMAKAM YIKIM EKİPLERİNİ DURDURMAK İÇİN EMNİYET GÜÇLERİNİ GÖREVLENDİRMİŞTİ

İBB ekipleri yasal işlem gerçekleştirmek için gittiği bölgede, Üsküdar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet ekipleri tarafından engellenmişti.