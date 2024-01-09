MOSSAD ajanı Mısırlı sağlıkçının Türkiye'de kimleri ajan yaptığı ortaya çıktı

YENİÇAĞ - Özel Haber / Fatih ERGİN

İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a çalıştıkları gerekçesiyle operasyon yapılan 34 kişinin Suriye, Mısır, Filistin ve Iraklı çıkması tartışmaların odağında yer almayı sürdürürken konu hakkında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışması büyük tepki çeken Mısırlı MOSSAD ajanı Hazem Mounır Amın Elgayyar Türkiye'de yaşayan Araplarla MOSSAD'ın ülkemizdeki ajan ağını genişletmeye çalışmış.

'Dating' siteleri ve uygulamaları olarak bilinen evlilik ve arkadaş bulma siteleri üzerinden Arap kadınları hedefine alan Elgayyar Arapça evlilik sitelerinde kendisini Türkiye hükümet görevlisi olarak tanıttı.

Elgayyar, bu şekilde kendini tanıttıktan sonra, söz konusu siteler üzerinden Türkiye'deki Arap kadınlara ulaşmaya çalıştı ve iletişime geçtiği kadınlara geçici misyar evliliği teklif etti.

Elqayyar'ın çöpçatan sayfasındaki profili​​

Misyar evliliğini kabul eden Arap kadınlara MOSSAD için çalışmasını teklif eden Elgayyar'ın bu yolla bir çok kadını MOSSAD'ın ajan ağına dahil ettiği öğrenildi.

Adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Elgayyar'ın kullandığı bu yöntem Türkiye'deki sığınmacı ve kaçakların yabancı istihbarat servislerine nasıl insan kaynağı oluşturduğunu gözler önüne serdi.

MİSYAR EVLİLİĞİ NEDİR?

Misyar evliliği tarafların evlilik sorumluluğunu almadan evlenmesi ve yaşamlarına devam ettiği nikah türüdür. Doğu toplumlarında yaygınlaşan bu evlilik türünde taraflar birbirleri ile sadece istedikleri zamanlarda görüşebiliyorlar.

Suudi Arabistan’da yasal olarak kabul gören bu evlilik türünde, kadın erkekten birlikte yaşama ve ya da finansal bir destek talep edemiyor.

Bu evlilik türü cinsel birlikteliği kolaylaştırdığı yönünden dolayı ve İran’da yapılan Muta nikahına benzerliğinden dolayı da eleştiriliyor.

Hatta Suudi Arabistan’da yaşayan ve bu evlilik türünü gerçekleştiren insanlardan bazıları çöpçatan sitelerinde misyar partnerini bulduklarını ifade edip bu evlilik türünün normal evliliğe nazaran daha ucuz ve zorunluluğu olmaması sebebi ile tercih ettiklerini de belirtiyor.