Mahkeme İBB'yi haklı buldu: Yıkım yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nindir

Üsküdar’da İBB’nin yıkmak istediği kaçak kafelerle ilgili yıkım yetkisinin kimde olduğu netleşti. İstanbul 12. İdare Mahkemesi İBB'nin yetkili olduğuna karar verdi.

Mahkeme İBB'yi haklı buldu: Yıkım yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nindir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yetki engeli davasında karar çıktı. 12. İdare Mahkemesi, "Yıkım yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir" dedi.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi’ne dava açan İBB, kaçak yapılara ilişkin tüm yetkinin kendisinde olduğunu belirten iki resmi yazısının hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, İstanbul 12. İdare Mahkemesi de 18.10.2023 tarihinde oybirliği ile dava konusu taşınmazların yıkım yönünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili olduğunu, yıkıma ilişkin encümen kararının hukuka uygun olduğunu, her türlü yetkinin kendisinde olduğunu öne süren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün işleminin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

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Salacak sahilinde Mimar Sinan’ın eseri Kuşkonmaz Camisi’nin yakınındaki kaçak işletmeler hakkında yıkım kararı alan İBB’ye, “Yapı kayıt belgeleri olan bu yerlerde işlem yapma yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndadır” denerek engel çıkarılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB’nin yıkım kararı aldığı 431 ada 39 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapıların yapı kayıt belgesi bulunduğunu ve bu belgenin geçerliliğini koruduğunu, taşınmazın 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında günübirlik tesis alanı fonksiyonunda olması nedeniyle her türlü yetkinin olduğunu, İBB tarafından herhangi bir işlem yapılamayacağını resmi yazıyla Üsküdar Kaymakamlığı’na yazı göndermişti.

Üsküdar Kaymakamlığı da yıkıma gelen İBB ekiplerine polisle engel çıkarmıştı. Polis ekipleri yıkımı engellemek için kaçak kafelerin önünde nöbet tutmuştu.

İBB ekipleri, 19 Nisan günü yıkım için sahildeki başka bir kaçak büfe olan İkiyaka Büfe’ye gittiğinde bir kişi ekiplere silah çekmiş, bir kafenin yıkımı sırasında da İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten cafe çalışanları tarafından darp edilmişti.

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