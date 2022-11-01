Mahsa Amini eylemlerinde ölenlerin sayısı açıklandı

İran İnsan Hakları Kurumu, İrşad Devriyeleri olarak bilinen 'ahlak polisleri' tarafından saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan eylemlerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayınlanan raporda, ülkede yaklaşık 50 gündür süren eylemlere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 21'ine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi. Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 93, Mazenderan'da 30, Tahran 25, Kürdistan 23, Gilan 19, Batı Azerbaycan 18, Kirmanşah 13, Elborz'da 7, Horasan-ı Rezevi'de 4, İsfahan 3, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan ve Doğu Azerbaycan, Erdebil ve İylam'da ikişer, Buşehr, Huzistan, Hemedan ve Simnan'da birer kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden eylemcilerden 34'ünün 18 yaşın altında, 19'unun da kadın olduğu ifade edildi.

IHR, 12 Ekim'de yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan eylemlerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 201 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.