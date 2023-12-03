Makyaj tekniklerinde son trend

Baking makyaj... Bu makyaj tekniği, yüzdeki kırışıklıklara dolan fondöten veya kapatıcının yarattığı kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor. İşte ayrıntıları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Makyaj tekniklerinde son trend

Birkaç adımda siz de baking makyajını deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan ise bir fondöten, bir kapatıcı ve bir transparan toz pudra. Öncelikle yüzünüzü temizleyin ve nemlendirin. Ardından fondöten ve kapatıcınızı yüzünüze doğru tekniklerle uygulayın.

Kapatıcıyı uygularken yüzünüzde makyajın kalıcı olmasını istediğiniz yerlere dikkat edin. Bu alanlara biraz daha yoğun kapatıcı uygulayın. Kapatıcı uyguladığınız yerlere bir sünger yardımıyla toz pudra uygulayın. 10 dakika kadar bekleyin. Bu sürede cildinizin ısısı, toz pudranın teninize iyice karışmasını sağlıyor ve kusursuz bir görüntü oluşturuyor.

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