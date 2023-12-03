Bebek gazı nasıl alınır

Yenidoğan bebeklerde gaz problemi ağlama krizlerine neden olabiliyor. Bebeğin bu durumu karşısında çaresiz kalan anne babalar gaz çıkarma yöntemlerini araştırıyor. Peki, bebeklerde gaz problemi nasıl çözülür?

Bebeklerde gaz problemi ile alakalı sorun yaşamayan anne baba yok denecek kadar azdır. Gece-gündüz devam eden, çoğunlukla saat 18.00 ile gece yarısı arasında, annenin en yorgun olduğu zamanda şiddetlenen yenidoğan ağlama krizleri, kolik yani gaz sancılarından kaynaklanabiliyor. Emziren annelerin alacağı bazı önlemlerle bu durumun önüne geçilebiliyor. İşte bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri...

İHA’ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Kader Apaydın, nedeni bilinmeyen kolik sancıları yaşayan bebeklere nasıl müdahale edilmesi konusunda anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

Emziren annelerin beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kader Apaydın şu bilgileri verdi:

“Bazen emziren annelerin diyetlerinde olan bir yemeğe karşı hassas olduklarının göstergesi olan kolik, bazen de mamalarda bulunan süt protein içeriğine karşı da hassasiyet kaynaklı olabilmektedir.

Kolik tarzı ağlamalar bazı durumlarda fıtık gibi bir hastalığı da işaret ediyor olabilir. Yapabileceğiniz tek şey bu dönemin geçmesini beklemek olsa da, bazı şeyleri deneyerek bebeğinizin sakinleşmesini sağlamaya çalışmanız mümkündür.

Öncelikle çocuk doktorunuza danışarak bu ağlama krizlerinin herhangi bir hastalığa bağlı olmadığından emin olunmalıdır. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, beslenmenizden süt ürünleri, kafein, soğan, lahana ve diğer rahatsızlık verebilecek yiyecekleri çıkarmalısınız.

Eğer mama ile bebeğinizi besliyorsanız doktorunuzdan protein hidrolizat hakkında bilgi alın. Eğer kolik nedeni yiyecek hassasiyeti ise bu değişiklikleri yaptıktan birkaç gün sonra durum iyileşecektir. Bebeğinizi aşırı beslemeyin.

Bebeğinizi, güvende ve sıcak hissetmesi için, büyük, ince bir battaniyeye sarın.

Gergin ve endişeli hissettiğinizde ailenizden birinin ya da arkadaşınızın bebeğe bakmasını sağlayın ve evden dışarı çıkın. Bir ya da iki saatliğine olsa bile evden uzaklaşmak olumlu bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayacaktır.”



