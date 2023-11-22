Makyajda yeni trendler belli oldu. Bütün gözler üzerinizde olacak

Elle Beauty dergisinde yeni trend raporları derlendi.

Yeni trende göre kadınlara ve makyaj sanatçılarına 10 adet öneri sunuldu.

İŞTE O ÖNERİLER:

1- Dramatik kirpikler

Uzun zamandır kirpikler, daha doğrusu abartı, dramatık, bolca vurgu yapılmış kirpikler makyajın adeta odak noktası. Ünlü makyaj artisti pat mcgrath imzalı prada podyumlarındaki dramatik tüylü kirpikler bunu teyit ediyor. Özetle, işini bilen maskara çeşitlerine "yatırım" yapın ya da suni kirpiklere alıcı gözle bakmaya başlayın.

2- Kalem ya da far, ikisi de olur

Göz kalemiyle yapılanları farla da yapabilirsiniz. eyelıner fırçanızı ıslatıp fara batırın ve göz kapağınızda çizgiler çekin.

3- Gözler Konuşsun:

Göz makyajı konusunda çekimser davranmayın, arzu ettiğiniz kadar cesur, yaratıcı ve hatta çılgın olun. Kalem, far, eyeliner, gibi ürünler gibi ürünler son zamanda o kadar çok çeşitle karşımızda ki uç uçabildiğin kadar...

4- Şimdi bunu deneyin:

Göz kalemini kirpik diplerinize sürüp fırçayla dağıtın. Bu şekilde buğulu bir sonuç almak kolay.

5- Eyeliner için ipucu

Likit eyeliner çekmekte zorlanıyorsanız, jel yapıdaki bir eyelıner'ı kesik uçlu fırçayla kirpik diplerinize sürebilirsiniz.

6- Saçlarda doğallık

En önemli aksesuarımız saçlar, bunu zaten biliyoruz. Ancak son birkaç sezondur bununla ilgili moda ve güzellik dünyasının çok önemli bir mesajı var: Doğallık yükselişte. Bakımlı, sağlıklı, elbet özenilmiş saçlar ancak sonuç saatlerce uğratılmış gibi değil, abartısız. Bunu sevdik!

7- Barbie makyajı

Çeşit çeşit pembe rujlarla Barbie'nin ikonik ve şimdilerde çok gündem olan makyajını siz de

deneyebilirsiniz.

8- Macenta Ruj

Dört bir yanımızı saran canlı macenta tonu şimdi de ruj olarak deneyin. Anında enerji veren bir seçenek.

9- Kuralları unutun

Genelde favori ruj ve en çok kullandığımız dudak kalemi renkleri konusunda hepimizin çok net tercihleri var. Bunların dışında pek çıkmayız. Oysa ne demişler: Tüm mucizeler konfor alanın bir adım ötesindedir! Yani çok farklı bir pembe, hiç kullanmadığımız bir kırmızı veya kiremit ruju denemeli.

10- Bunu yapın:

Dudak kontüründe asimetrik çizgiler deneyin.