Sağlıklı hayat gözlerden bakın nasıl anlaşılıyor

İnsanların korkulu rüyası olan gözlerde başlayan önemli hastalıklarla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Uzmanlar, “Önemli hastalıkların belirtileri gözde başlar” diyerek uyarılarda bulundu.

TELEFON VE BİLGİSAYARLARIN GÖZLERE ETKİSİ…

Telefon ve bilgisayar ekranlarına uzun süre maruz kalmak göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu ekranlara baktığımızda normalden daha seyrek kırpıştırdığımız için gözlerimiz kuruyabilir ve yorulabilir. Bu nedenle, gözlerimizi korumak için, ekran karşısında her 20 dakikada bir 20 saniyelik bir mola vermek iyi bir alışkanlıktır.

Gözlerimiz, vücudumuzdaki diğer organlar gibi, çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların belirtilerini yansıtabilir. Bu belirtileri ihmal etmek, daha büyük problemlere yol açabilir.

Örneğin, gözlerinizde kızarıklık veya kaşıntı varsa, bu bir enfeksiyonun işareti olabilir. Böyle bir durumda, ilk olarak gözlerinize soğuk su ile kompres yapmalı ve suni gözyaşı damlatmalısınız. Eğer bu önlemler işe yaramazsa, vakit kaybetmeden bir göz doktoruna görünmelisiniz.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Güneş gözlükleri, gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için önemli bir aksesuardır.

Ancak, her güneş gözlüğü bu işlevi yerine getiremez. Güneş gözlüğü alırken, sadece modaya uygun olmasına değil, aynı zamanda gözlerinize uygun olmasına da dikkat etmelisiniz. Güneş gözlüğünüzün EN 1836 standardına uygun olduğundan emin olun.

SİGARA MAKYAJIN GÖZLERE ETKİSİ…

Sigara, sadece akciğerlerimizi değil, gözlerimizi de olumsuz etkiler. Sigara içmek, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi ciddi göz hastalıklarının riskini artırır. Ayrıca, sigara damar sertliğine neden olarak, damar tıkanıklığı ve görme kaybı gibi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, göz sağlığınızı korumak için, sigarayı bırakmanızı tavsiye ederim.

Makyaj yapmak, gözlerimizi güzelleştirmek için kullandığımız bir yöntemdir. Ancak, makyaj malzemeleri de göz sağlığı için tehlikeli olabilir. Özellikle, son kullanma tarihi geçmiş veya başkalarıyla paylaşılan makyaj malzemeleri, gözlerde enfeksiyona neden olabilir. Eğer makyaj yüzünden gözlerinizde bir sorun yaşarsanız, hemen doktora gitmelisiniz. Ayrıca, mağazalardaki tester ürünleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

Göz sağlığımız için beslenmemize de dikkat etmeliyiz. Gözlerimiz için faydalı olan besinler arasında havuç, havuç suyu, mango, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık bulunuyor. Bunların yanında, kilonuzu kontrol altında tutmak da önemlidir. Çünkü, fazla kilo, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (SMD) ve katarakt gibi göz hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

Göz sağlığımızı ihmal etmemek için, düzenli olarak göz doktoruna gitmeliyiz. Gözlerinizde bir problem olmadığını düşünüyor olabilirsiniz, ancak bazı hastalıklar belirti vermeyebilir. Yılda bir kez yapılacak olan göz muayenesi, hipermetropi, miyop, kayma gibi göz hastalıklarının ve kas fonksiyon bozukluklarının erken teşhisine imkan tanır. Ayrıca, göz muayenesi ile sistemik hastalıkların da erken fark edilmesi mümkündür.