Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD saat 20.01'de Malatya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi duyurdu.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 12,1 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi.

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