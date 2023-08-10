Malatya’da deprem

AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya’nın Pötürge ilçesinde saat 11.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 12 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
İlgili Haberler
Son dakika… Son dakika… Malatya’nın Pötürge ilçesinde saat 11.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya’nın Pötürge ilçesinde saat 11.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 12 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.