Depremin ardından Naci Görür'den iki kent için uyarı

Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den 2 il için dikkat çeken uyarı geldi. Görür, “Benzer sıkışmalar görülebilir” diye konuştu.

Depremin ardından Naci Görür'den iki kent için uyarı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkâri bölgelerinde de görülebilir” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR 2 KENTE DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu. Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.

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