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Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’da bir otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu karşı şeritte bulunan diğer otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 15:44
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Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan A.K. (61) idaresindeki 44 KZ 177 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak geçtiği karşı şeritte B.K. (33) yönetimindeki 44 BB 964 plakalı Honda marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücülerle birlikte E.D., B.A., İ.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan İsmail D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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