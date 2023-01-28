Malatya'da kar yağışı etkili oldu

İHA'nın haberine göre, Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Darende ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Darendeliler güne kar ile uyandı. Gün boyu devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise ulaşımda aksamalar buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.