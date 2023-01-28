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Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya’da vatandaşlar güne kar ile uyandı, etraf beyaz örtüyle kaplandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:05
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Malatya'da kar yağışı

Malatya'da kar yağışı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Darende ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Darendeliler güne kar ile uyandı. Gün boyu devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise ulaşımda aksamalar buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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