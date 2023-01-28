Malatya'da kar yağışı etkili oldu

İHA'nın haberine göre, Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Darende ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Darendeliler güne kar ile uyandı. Gün boyu devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise ulaşımda aksamalar buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.