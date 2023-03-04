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Onlarca kişinin öldüğü rezidans böyle çöktü

Malatya'a onlarca kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:08
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Malatya'da onlarca kişinin öldüğü rezidans böyle çöktü

Onlarca kişinin öldüğü rezidans böyle çöktü
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Malatya’da rezidansın depremde çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.6 Şubat günü saat 04.17’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Yeni Malatyaspor’lu kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.

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